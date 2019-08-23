Российская версия Стича. Мультгерой врывается с пистолетом на автозаправки

В Тольятти сотрудники полиции задержали братьев-налётчиков, которые совершали визиты на автозаправки и в финансовые организации. Для прикрытия своей внешности они использовали костюм персонажа диснеевского мультфильма «Лило и Стич». Об этом сообщает региональное управление МВД 23 августа.

Разбойные нападения совершались в июле 2019 года. Один из налётчиков запомнился очевидцам голубым ростовым костюмом Стича, второй оказался не таким нарядным и одевался в камуфляжную форму. Своим противникам они угрожали пистолетом.

В Тольятти два брата-акробата одному 21 год, а другому 16, ограбили АЗС и микрофинансовые организации в костюме Стича из «Лило и Стич».



"Гении" преступного мира не долго гуляли и были пойманы полицаями, которые просто проверили, где продают и дают в аренду такие костюмы. pic.twitter.com/v2xKGebmN8 — Актуальная Россия (@RussiaActually) August 23, 2019

Сотрудники полиции нашли организацию, доставлявшую игровые костюмы в один из хостелов города, дальше уже вышли на покупателей. Ими оказались двое ранее не судимых братьев – 21 года и 16 лет. Напарники признались в совершённых преступлениях, деньги они потратили на собственные нужды.

«Полицейскими изъяты костюмы, в которых были совершены разбойные нападения, а также пластмассовый игрушечный пистолет», — отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».