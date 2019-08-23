Мишин против Тутберидзе. В Петербурге готовятся к ледовому побоищу с москвичами

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин представил в Петербурге свою команду во главе с Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой. Девушкам предстоит едва ли не вдвоем противостоять нашествию вундеркиндов Этери Тутберидзе.

Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная – 15-летние ученицы Этери Тутберидзе, которые дебютируют в сезоне 2019/20 во взрослых международных соревнованиях. У первых двух такой арсенал четверных прыжков, что обзавидуются большинство мужчин. А ведь продолжает выступать другая ученица Тутберидзе – олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также Евгения Медведева, еще недавно тренировавшаяся у Этери. Ситуация почти проигрышная для любого другого тренера в России, и только легендарный Алексей Мишин сохраняет боевой настрой.

Федерация фигурного катания России перед началом сезона предложила провести тренерам открытые тренировки. Из топовых специалистов согласился только петербуржец Алексей Мишин. Занятие прошло в пятницу, 23 августа, в Юбилейном.

Билеты на тренировку продавались по сто рублей. На трибунах собралось около 200 человек. Они увидели чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву, чемпиона Европы Софьу Самодурову, бронзового призера командного чемпионата мира Андрея Лазукина. Помимо этого, свои прокаты показали Александр Петров, Анастасия Куликова, Евгений Семененко, Анжела Крылова, Глеб Лутфуллин, Алина Соловьева.

Мишин сразу взял микрофон и стал комментировать выступление своих подопечных. Без особой грубости, но несколько раз заслуженный тренер приложил спортсменов. Досталось даже главной звезде – Елизавете Туктамышевой, которая дважды упала во время исполнения короткой программы. Но со второй попытки именитая спортсменка выполнила все чисто и даже исполнила свой коронный прыжок – тройной аксель.

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«Тройной аксель делать очень сложно, сложнее чем четверные», – прокомментировал довольный Мишин.

«Считать обороты! Считать обороты!», – кричал Мишин уже на Анастасию Куликову во время вращения.

Выступление Андрея Лазукина Мишин анонсировал с иронией: «А вот и тяжелая артиллерия». Прошлый сезон для Андрея получился неоднозначным. С одной стороны, есть бронзовая медаль командного чемпионата мира, неплохая короткая программа на чемпионате мира, а с другой – слишком много ошибок в ключевых моментах. Главной проблемой для Лазукина стал тот самый тройной аксель.

После прокатов фигуристы рассказали журналистам о своих программах и подготовке к новому сезону.

– По-моему, это веселая музыка, – прокомментировала Туктамышева выбор композиции группы The Hot Sardines — «Caravan». – Она легко будет восприниматься зрителями. В Эстонии на сборах был всего второй прокат, я катала без элементов. Тогда программа еще не выглядела так, как она должна быть. Давайте мы откатаемся на прокатах и уже после этого можно будет о чем-то говорить. Сама программа мне очень нравится.

- Есть мнение, что ваша новая программа во многом повторяет программы прошлых лет.

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– Это заводной игривый стиль – в этом и есть мой образ. С этим образом я могу выигрывать, показывать другое катание по сравнению с другими фигуристками, которые катают «классику». Если это мое, почему я не могу брать тем, что у меня хорошо получается? Есть фигуристки, которые постоянно катают «классику». Почему бы и нет?

- В этом сезоне пришли много бывших юниорок, в арсенале которых есть сложные четверные прыжки. За счет каких элементов вы будете с ними бороться?

– Вы их могли видеть сегодня на тренировке. У меня один тройной аксель в короткой и два в короткой.

- Четверные не ожидаются?

– Если я буду чисто катать тот контент, который у меня заявлен, этого будет достаточно для конкуренции с девушками, которые будут прыгать четверные. Но у меня есть в планах разучить четверные. Я прыгаю на лонже (специальная «удочка» для страховки – ред.) четверной тулуп. Может, когда-нибудь так сойдутся звезды, что я прыгну этот прыжочек.

К четверному прыжку должна быть больше подготовка. Если бы я была в такой физической форме пять лет назад, я бы уже прыгала этот четверной тулуп. Это ненамного сложнее, чем тройной аксель. Для Андрея (Лазукина) вот даже легче. Сейчас я вообще нахожусь в одной из лучших своих форм. Чем старше, тем ты становишься мудрее и к разным ситуациям подходишь более спокойно. Стараешься не повторять прошлых ошибок. Четверной без лонжи я уже делала в далеком-далеком детстве, просто мы его не стали дальше учить. Есть ощущение, что я смогу делать четверной.

- Чувствуете, что конкуренция в этом сезоне возросла, что количество претенденток на три места на чемпионатах Европы и мира едва ли не вдвое больше, чем в прошлом сезоне?

– Мы только что приехали со сборов и все сборы были в своей прекрасной компании. Пока мы этого не ощутили. Я, если честно, не задумывалась об этом. Наверное, приедем на прокат и вот там нам уже дадут по башке. Но пока мы еще тренируемся в нашей системе.

Софья Самодурова в основном молчала, а когда ее о чем-то спрашивали, отвечала, что она такого же мнения, как и Елизавета.

Андрей Лазукин, по его же словам, продолжает борьбу с тройным акселем. В то же время четверной лутц у него получается неплохо уже сейчас.

- Что вы сделали этим летом, чтобы улучшить свои результаты?

– Просто включил четверной лутц в свою программу. Но я до этого уже его исполнял.

- Какое количество четверных прыжков для вас оптимально в программе? У Нейтана Чена (бронзовый призер Олимпиады – ред.) их шесть.

– Шесть для меня перебор пока что. Три, я думаю, достаточно, чтобы бороться.

- В прошлом году у вас неплохо получались четверные, но была проблема с тройным акселем. Как сейчас дела с ним?

– Я продолжаю эту неравную битву. Периодически у меня получается победить, но не регулярно. Сейчас уже лучше.

- Елизавета, вы помогаете Андрею?

– Я пыталась. Но если уж Алексей Николаевич иногда не в силах что-то сделать, то я и подавно. Мы всей группой иногда пытаемся помочь Андрею.

Алексей Мишин был настроен по-боевому.

– Мы подходим к новому сезону в позитивном настроении, я бы даже сказал – агрессивном, – заявил тренер. – Если говорить о женском фигурном катании, то кое-что становится ясным. Но эта ясность еще не сформировалась. Пройдут взрослые прокаты, пройдут первые этапы Гран-при и тогда станет ясно. Мы с нетерпением ждем развития событий.

– Не все соглашаются на проведение открытых тренировок для болельщиков и прессы. Почему согласились вы?

– Мы не стесняемся. К чему беречься, опасаться, ждать момента выстрела? Мы должны резать лед круглый год.

– Что скажете о новых программах Самодуровой?

– Соня приобретает новую окраску. Идет время, жизнь развивается и Соня тоже. Страсть к победе у нее осталась прежней. Она стала более эмоциональна.

Столкнуться воспитанницы Мишина с ученицами Тутберидзе уже совсем скоро. 7-8 сентября в Москве, на Малой спортивной арене стадиона «Лужники» пройдут предсезонные контрольные прокаты фигуристов сборной России. В прямом эфире транслировать будет Первый канал.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»