Смольный проиграл суд своему бывшему подчиненному. Экс-директор центра управления парковками может не возвращать в бюджет 21 млн рублей премий

Арбитражный суд Петербурга отказал в иске комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ): ведомство пыталось взыскать 21 млн рублей с бывшего директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) Владислава Бакулина. Информация об этом размещена на сайте электронного правосудия.

Комитет в суде пытался доказать, что с января по сентябрь 2018 года Бакулин необоснованно выписал своим советникам и менеджерам более 20 млн рублей премий. Ведомство напирало на то, что чиновник не согласовал эти выплаты.

«Недоказанность хотя бы одного из элементов состава правонарушения является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований о возмещении убытков. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд отмечает, что истцом каких-либо доказательств, подтверждающих факт обжалования им действий и приказов о премировании работников, в материалы дела не представлено. Следовательно, такое бездействие истца, наоборот, свидетельствует об одобрении им принятых ответчиком решений», – говорится в решении суда.

Отдельно судья подчеркнул: комитет не предоставил никаких доказательств, подтверждающих «недобросовестность и неразумность» намерений Бакулина, когда он принимал решения о премировании. КРТИ уже пытается добиться пересмотра дела в апелляции.

Надведомственный для «Городского центра управления парковками» комитет подал в суд на бывшего директора ГЦУП после проверок контрольного управления губернатора Петербурга, а в кабинеты ведомства заглянули сотрудники ФСБ. «Фонтанка» подробно освещала ход судебного процесса.