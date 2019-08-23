Эстонец пожаловался в полицию, что бабушка взяла его в заложники. Полицейские назвали женщину героем

В Эстонии обращение в полицию обернулось неожиданным курьезом, а пожилая женщина, запершая дома своего великовозрастного внука, оказалась героиней.

Как сообщает 23 августа издание Delfi со ссылкой на пресс-службу Лыунаской префектуры, 30-летний эстонец позвонил в полицию и пожаловался на то, что бабушка не выпускает его из дома. Прибывшие к «заложнику» стражи порядка выяснили, что мужчина был пьян и хотел в таком состоянии сесть за руль, поэтому бабушка запретила ему выходить из дома.

Так что полиция мужчине ничем не помогла, а вот поступок бабушки стражи порядка назвали смелым и героическим.