Смольный собирается повысить максимальную стоимость проезда по не существующим в Петербурге региональным платным дорогам

Стоимость проезда по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Петербурге может быть повышена. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на данный момент в Петербурге нет платных дорог общего пользования регионального значения, поэтому законопроект никак не отразится на существующих тарифах для Западного скоростного диаметра. Разработка этого фактически ни на что не влияющего документа связана с требованиями федерального законодательства.

Тарифы для проезда по несуществующим платным дорогам планируется установить следующие: для транспортных средств 1-й категории — 17 рублей за 1 км, для 2-й категории — 29 рублей за 1 км, для 3-й категории – 46 рублей за 1 км и для 4-й категории – 76 рублей за 1 км. Стоит отметить, что цены немного выросли. В последнем документе от 2016 года предельная стоимость за 1 км проезда была такой: 1-я категория – 13 рублей, 2-я категория — 24 рубля, 3-я категория – 37 рублей, 4-я категория – 61 рубль.

Контроль за выполнением предполагается возложить на вице-губернатора Эдуарда Батанова, а документ после прохождения всех процедур должен быть подписан врио губернатора Александром Бегловым.