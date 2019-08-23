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Бизнес-трибуна
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23.08.2019 17:56
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Жизнь в ярком цвете

Оттенки, которые мы выбираем для интерьера, — отражение нашего характера. «Петербургская Недвижимость» представляет семь актуальных цветов, которыми можно «раскрасить» мебель в квартире. Читайте статью, рассматривайте примеры и выбирайте, что вам ближе: спокойные лаконичные тона или насыщенная сочная палитра.

Ярко и удобно

Готовая меблировка для квартиры — популярная услуга для клиентов «Петербургской Недвижимости», которая позволяет быстрее переехать в новый дом. В июле компания обновила предложение, добавив новые яркие цвета для мебельных фасадов. Теперь покупатели могут не только выбирать оттенки, но комбинировать их, если одного цвета недостаточно для отражения индивидуальности. Стоимость предложения осталась прежней: комплект для студии — от 150 000 руб., для однокомнатной квартиры — от 220 000 руб., для двухкомнатной — от 290 000 руб. 

Изготовление мебели занимает 21 рабочий день. Замеры, доставка, подъем на этаж, сборка и установка — входят в стоимость. 

Минималистичный белый

Для ценителей интерьера в скандинавском стиле подойдет белый вариант: фасады такого цвета сделают помещение более светлым и просторным, создадут ощущение чистоты. Чтобы обстановка не выглядела слишком тусклой, ее рекомендуется разбавить яркими деталями и аксессуарами либо добавить немного цветных оттенков.   

Элегантный серый

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Серый цвет расслабляет, создает ощущение гармонии и приятной прохлады. Такой интерьер оценят самодостаточные личности, которым важен комфорт и душевное равновесие. Особенно стильно серый выглядит в сочетании с сочными цветами — красным или оранжевым. Кроме того, этот оттенок станет хорошим фоном для броских предметов интерьера, а потому подходит тем, кто хочет воплотить в своей квартире необычные дизайнерские решения.  

Жизнерадостный желтый

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Желтый цвет ассоциируется с летом, теплом и солнцем. Он тонизирует, бодрит, вдохновляет и улучшает настроение. Такие тона подойдут творческим натурам: если вы планируете проводить кулинарные эксперименты на кухне или собираетесь писать картины в спальне, добавьте желтого в свой дом. 

Сочный оранжевый

Оранжевый — еще один красочный теплый оттенок, который сделает интерьер ярким и необычным. Он ассоциируется с успехом и притягивает внимание. Этот цвет подходит для кухни, напоминая об осени, времени урожая и вызывая множество «вкусных» ассоциаций: например, с персиками, абрикосами, тыквами, медом. 

Глубокий синий

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Синий предпочитают уравновешенные и уверенные в себе личности. Этот цвет ассоциируется с достатком и гостеприимством, а также успокаивает и расслабляет, напоминает о море и небе. Синий будет хорошо смотреться в спальне или гостиной, но также украсит и кухню: особенно в созвучии в чисто-белым. 

Роскошный красный

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Алый цвет выбирают энергичные, страстные и темпераментные люди. Этот оттенок сделает интерьер запоминающимся, оригинальным и по-настоящему ярким. Для спальни, конечно, лучше выбрать более спокойную тональность, а вот кухня или гостиная в красном цвете будет стильной и необычной. 

Дружелюбный зеленый 

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Зеленый символизирует гармонию, природу, естественность и доброту, создает радостное и умиротворенное настроение. Этот цвет универсален и подойдет для любой части квартиры, будь то кухня, родительская спальня, детская или гостиная. 

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