Невский будут перекрывать по ночам, чтобы поднять оборудование в дом Вавельберга

В центре Петербурга в ближайшие дни введут ограничения на Невском проспекте, в Дворцовом проезде и переулке Джамбула. Дорожники продолжают ремонтировать шоссе Революции и Тихорецкий проспект, а работы на инженерных сетях ограничат движение на Коломяжском.

Как сообщает 23 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 26 по 29 августа в период с 1:10 до 5:00 будут закрывать движение по Невскому проспекту в направлении от Адмиралтейского проспекта к Малой Морской улице. Объезд предусмотрен по Адмиралтейскому, Исаакиевской площади и Большой Морской уице.

Также на время работ будет ограничено движение по Дворцовому проезду от Адмиралтейского проезда до Адмиралтейского проспекта и по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

ООО «ИФГ-Базис-Проект» разместит там временное ограждение. Согласно пояснительной записке, рабочие будут поднимать вентиляционное оборудование в дом 7-9 по Невскому проспекту. Доходный дом Вавельберга, который является памятником, превратят в гостиницу. «ИФГ-Базис-Проект» занимается этим с 2010 года. В 2018 году компанию оштрафовали на 3,6 млн рублей за несогласованные работы и дали год, чтобы исправиться.

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В воскресенье, 25 августа, в Центральном районе города стартует ремонт переулка Джамбула. Участок длиной 0,39 километра за 11,04 миллиона рублей отремонтирует ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Из-за работ с 24 по 29 августа и с 1 по 6 сентября движение по переулку Джамбула от набережной Фонтанки до Загородного проспекта будет ограничено, включая оба перекрестка. С 30 по 31 августа этот же участок будет перекрыт, а на перекрестках переулка Джамбула с набережной реки Фонтанки и Загородным проспектом движение ограничат.

Помимо этого, ООО «СК «Орион плюс» продолжает ремонтировать дорожное покрытие на шоссе Революции. В связи с этим с 24 августа по 1 сентября в период с 22:00 до 7:00 ограничивается движение на участке от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. А с 22:00 27 августа до 7:00 28 августа и с 22:00 31 августа до 7:00 1 сентября закрывается движение по проспекту Металлистов в створе шоссе Революции.

На Тихорецком проспекте также продолжается ремонт. С 24 по 25 августа на Тихорецком будет перекрыто направление от улицы Академика Байкова к Северному проспекту и на проспекте Культуры – от проспекта Луначарского к Северному проспекту.

Кроме того, с 24 по 25 августа закрывается движение на перекрестке Тихорецкого, Северного и Культуры. А с 27 по 30 августа – по улице Академика Байкова и улице Веденеева в створе Тихорецкого.

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С 27 августа по 26 сентября вводятся ограничения движения на Двинской улице от Шотландской улицы до тоннеля, включая перекрестки. АО «ПО «Возрождение» будет ремонтировать там дорожное покрытие.

Также ремонт ждет улицу Уточкина в Приморском районе. С 27 августа по 16 сентября в связи с работами на ней ограничат движение от Комендантской площади до улицы Королёва, включая перекресток.

Наконец, с 27 августа по 23 сентября работы по прокладке инженерных сетей ограничат движение транспорта по Коломяжскому проспекту на участке от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулёва. Выполнит их ООО «Фирма «ИФ».