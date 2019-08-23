Петербургский ватерполист умер во время тренировки в Болгарии. Ему было 15 лет

Воспитанник петербургской СДЮСШОР «Экран», ватерполист Виталий Смирнов умер в возрасте 15 лет. Смерть наступила из-за остановки сердца во время тренировки на сборах в Болгарии.

«22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия», – говорится 23 августа в сообщении Федерации водного поло России.

Смирнов был членом сборной команды Санкт-Петербурга, победителем Спартакиады 2019 года. Сообщается, что он являлся кандидатом в мастера спорта и кандидатом в состав юниорской сборной России.