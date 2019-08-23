После видео с избиением арестанта из Крестов уволены трое. Руководство ждёт наказание

Два десятка сотрудников регионального УФСИН из следственного изолятора «Кресты» привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам проверки центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. Без увольнений также не обошлось.

О завершении проверки петербургских Крестов ФСИН сообщила 23 августа. Результатом выезда столичных ревизоров стало увольнение троих. Ещё двадцать человек попали под дисциплинарную ответственность — среди них как рядовые сотрудники изолятора, так и начальство.

Внимание центрального аппарата Кресты привлекли после того, как 7 августа в прессе опубликовали видео с избиением и моральным унижением подследственного. Основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о возможной причастности к созданию пресс-хат начальника СИЗО Владимира Ивлева.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко фактически признал существование специализированных камер по перевоспитанию арестантов, но за младшего коллегу вступился, подчеркнув колоссальный объём работы по управлению крупнейшим изолятором Европы. Бардак и ворох нарушений от внимания проверяющих не ускользнул.

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Интерес к СИЗО проявили также Кремль и Генпрокуратура, которая озадачилась исполнением законов об обеспечении безопасности контингента тюрьмы.

Следственный комитет начал собственную проверку 7 августа. По данным «Фонтанки», решение будет принято на следующей неделе. В частности, в УФСИН уйдёт определение об увольнении оперативника, отвечающего за блок, где арестанты прошлись по сокамернику палкой. По информации службы, с этим сотрудником уже простились. Что касается побитого подследственного, то он предпочёл классические тюремные традиции и не стал писать заявление на своих обидчиков.