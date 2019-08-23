В Финляндии создали аромат из пота. Так креативщики решили привлечь новых сотрудников

В Суоми появился свой Жан-Батист Гренуй. Финское рекламное агентство в рамках рекрутинговой кампании создало собственный аромат из пота своих работников. К счастью, убивать никого не пришлось.

Агентство Mirum Helsinki собрало капли пота всех своих сотрудников, добавило в него более традиционные для парфюмерной композиции элементы и выпустило Creative Essence. Бутылочку концентрированного креатива получат соискатели, которые прислали резюме и больше всего заинтересовали рекламодателя. Авторы идеи шутят, что каждый сотрудник пожертвовал каплей пота в надежде «соблазнить» новых коллег.

Создатели аромата утверждают, что Creative Essence – это «уникальная смесь любопытства, страсти и пота, которая непредвзято сочетается с северными составляющими и дизайном» и «источает разнообразие, амбиции и творческую культуру».