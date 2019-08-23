Небермудские стандарты. Авиакомпании предупредили о росте затрат и простое самолетов из-за новых требований по сертификации

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, обратилась в правительство с просьбой отменить дополнительную сертификацию произведенных за рубежом самолетов, сообщает 23 августа РБК. Такие требования Росавиация ввела с 2019 года.

В парке российских авиакомпаний 800 иностранных лайнеров, и в половине из них вносили изменения в конструкцию. Нововведения уже начали приводить к простою судов: временно прекращали полеты самолеты Nordwind и PegasFly.

Чаще всего изменения в конструкции воздушных судов под нужды авиакомпании вносятся для унификации флота, если лайнеры закупались не напрямую с завода. Кроме того, перевозчики нередко берут самолеты на вторичном рынке.

Как следует из приложения к Чикагской конвенции, в которой участвует и Россия, изменения конструкций сертифицируются в стране регистрации лайнера, чаще всего это Бермуды. Но Росавиация потребовала, чтобы отечественные авиакомпании получали дополнительные сертификаты в России. При этом стандарты России, в отличие от Бермуд, не признаны мировым сообществом, поэтому такие самолеты лизинговые компании не хотят выкупать обратно.