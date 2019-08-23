В США умер миллиардер, входивший в топ-15 богачей мира

На 80-м году жизни скончался американский миллиардер, сооснователь энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Об этом сообщил его брат Чарльз 23 августа.

«С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида», — цитирует Чарльза Коха телеканал NBC. Более двадцати лет назад у Дэвида Коха диагностировали рак предстательной железы. В прошлом году из-за состояния здоровья миллиардер отошел от управления семейным бизнесом.

В 2019 году американский Forbes оценил состояние Дэвида Коха в $50,5 млрд. Вместе с братом Чарльзом бизнесмен занял 11-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

Кох известен благотворительностью в сфере искусства. Он вложился в реконструкцию нью-йоркской галереи Метрополитен-музеи? и бывшего Государственного театра Нью-Йорка в Линкольн-центре. Бизнесмен говорил, что предпочитает пожертвовать свои деньги выдающимся учреждениям, а не «использовать их на покупку большого дома или картины за $150 млрд». К такому типу мышления Коха подтолкнул опыт, когда он оказался на грани жизни и смерти. В 1991 году самолет, в котором был миллиардер, столкнулся с другим лайнером в аэропорту Лос-Анджелеса. Тогда погибли более 30 человек. Коху удалось выбраться из горящего воздушного судна.