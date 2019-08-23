«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры в видовых домах

Setl Group

Компания вывела в продажу новые секции в ЖК «Фортеция», расположенном на берегу Финского залива в Кронштадте, а также в ЖК «Эмеральд на Малой Неве», который строится на Васильевском острове.

В ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье» стартовали продажи секции №1 в пятом корпусе. В числе новых квартир — варианты от студий до трехкомнатных евроформата с большой кухней. Из окон ряда квартир будет открываться панорама Финского залива. Минимальная стоимость квартир — от 2,6 млн рублей. Все они сдаются с чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».

«Фортеция» от Setl Group строится в уникальном месте Кронштадта — на уединенной Тулонской аллее, в паре минут ходьбы от Финского залива и благоустроенного городского пляжа. Проект объединяет пять домов высотой всего 4 этажа, архитектура которых гармонично вписывается в облик города-порта.

В ЖК «Эмеральд на Малой Неве» в продажу вышли квартиры в секции № 1 первого корпуса с прямыми видами в сторону Малой Невы. Представлены квартиры от студий до четырехкомнатных евроформата с большой кухней-гостиной. Стоимость начинается от 3,6 млн рублей, все квартиры передаются покупателям с чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».

«Эмеральд» от Setl Group располагается в одном из любимых мест петербуржцев — на историческом Васильевском острове. Жилой комплекс строится на участке между Уральской улицей и набережной Макарова: отсюда можно пешком дойти сразу до двух станций метро — «Василеостровской» и «Приморской». «Эмеральд» состоит из четырех корпусов высотой 12 этажей с яркими фасадами в изумрудных тонах. Особой гордостью проекта станет собственное место для отдыха — уютный сквер с фонтаном.

Эксклюзивным брокером ЖК «Фортеция», ЖК «Эмеральд» и остальных проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость». Компания сотрудничает более чем с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор квартир.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations