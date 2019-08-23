Хоккеист Кузнецов о дисквалификации за наркотики: Я подвел свою семью, друзей и болельщиков. Я принимаю наказание

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов нарушил молчание и прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой и четырехлетней дисквалификацией. Отметим, что хоккеист не стал отрицать вину.

«Недавно ИИХФ уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной допинг-пробы. Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Тяжело принять то, что я не смогу надеть свитер сборной следующие четыре года. Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнеров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лед в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвел вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие — взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — цитирует Кузнецова пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ), в которой Кузнецов играет в составе «Вашингтон Кэпиталз», объявила, что не будет применять к хоккеисту дополнительных санкций помимо четырехлетней дисквалификации от Международной федерации хоккея. Кроме того, Кузнецов добровольно обратился за помощью в НХЛ и согласился регулярно проходить тестирование.

Проба от 26 мая 2019 года, взятая во время нахождения Кузнецова в составе сборной России на чемпионате мира, дала положительный результат. В крови спортсмена нашли наркотическое вещество. От вскрытия пробы «B» хоккеист отказался.

Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.