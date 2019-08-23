Финны заявили о запуске тестовой электрички Петербург – Иматра. В РЖД проект держат в секрете
Из Санкт-Петербурга до станции Иматранкоски в Иматре 28 сентября пустят тестовую электричку. Эту информацию Фонтанке 23 августа подтвердила директор по связям с Россией в Иматре Теа Лайтимо.
«Это тестовый поезд, который пройдёт из Санкт-Петербурга через Каменногорск в Иматру. Его цель – определить направление развития железнодорожного транспорта по этому маршруту», – сообщила Лайтимо. По её словам, речь идёт о поезде нового типа, который может использовать в качестве топлива как дизель, так и электричество.
Согласно предварительному плану, состав привезёт представителей РЖД, «российских и финских гостей» и будет стоять на станции Иматранкоски с 10 до 16 часов, а в это время в Иматре пройдёт экспертный семинар по развитию железнодорожного сообщения.
По информации источника «Фонтанки» в финском приграничном регионе, среди участников будет и директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
Однако в пресс-службе ОЖД информацию о тестовой электричке сперва опровергли, а затем ограничились официальным комментарием из двух слов: «Проект прорабатывается». Детали финского проекта представители Российских железных дорог в Петербурге раскрывать отказались. Впрочем, в апреле 2019 года в РЖД заявили, что не в курсе проекта развития ЖДПП «Светогорск».
Лайтинен отмечает, что «вопрос все еще изучается и работа ведется как в Финляндии, так и в России». «Реализация требует одобрения властей как с финской, так и с российской стороны», – подчёркивает представитель Иматры.
Наибольшую заинтересованность в запуске электрички Петербург – Иматра проявляет финский приграничный город и регион Южная Карелия. Для продвижения проекта даже было заказано и проведено исследование потенциала запуска регулярного пассажирского сообщения и расширения грузового потока через МАПП «Иматра – Светогорск», который пропускает в данный момент составы с древесиной.
Финляндия уже к 2023 году будет готова к росту железнодорожных грузоперевозок через «Светогорск» и запуску электрички между Лаппеенрантой и Петербургом. Финны настаивают, что электричку можно будет пустить в 2025 году. Для реализации проекта на российской стороне потребуется не меньше 3,3 млрд рублей и политическая воля.
Справка:
Вопрос запуска пассажирского сообщения через Светогорск и придания пункту пропуска статуса многостороннего обсуждается уже много лет. Пробный туристический поезд выходного дня по аналогу чартерных авиарейсов планировали запустить в 2012-м, потом в 2013-м, вопрос прорабатывали СЗТУ Росграницы и ОЖД.
В 2017 году Федеральная пассажирская компания (дочка РЖД) предлагала постепенное развитие пассажирского сообщения: первый этап — праздничные и событийные поезда, второй этап — электропоезда выходного дня, третий этап — ежедневное регулярное сообщение.
По предварительным подчётам, перспективный пассажиропоток электрички Петербург — Иматра — Лаппеенранта — миллион человек в год. Финская сторона утверждает, что проект можно реализовать к 2025 году.
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