Финны заявили о запуске тестовой электрички Петербург – Иматра. В РЖД проект держат в секрете

Из Санкт-Петербурга до станции Иматранкоски в Иматре 28 сентября пустят тестовую электричку. Эту информацию Фонтанке 23 августа подтвердила директор по связям с Россией в Иматре Теа Лайтимо.

«Это тестовый поезд, который пройдёт из Санкт-Петербурга через Каменногорск в Иматру. Его цель – определить направление развития железнодорожного транспорта по этому маршруту», – сообщила Лайтимо. По её словам, речь идёт о поезде нового типа, который может использовать в качестве топлива как дизель, так и электричество.

Согласно предварительному плану, состав привезёт представителей РЖД, «российских и финских гостей» и будет стоять на станции Иматранкоски с 10 до 16 часов, а в это время в Иматре пройдёт экспертный семинар по развитию железнодорожного сообщения.

По информации источника «Фонтанки» в финском приграничном регионе, среди участников будет и директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Реклама



Однако в пресс-службе ОЖД информацию о тестовой электричке сперва опровергли, а затем ограничились официальным комментарием из двух слов: «Проект прорабатывается». Детали финского проекта представители Российских железных дорог в Петербурге раскрывать отказались. Впрочем, в апреле 2019 года в РЖД заявили, что не в курсе проекта развития ЖДПП «Светогорск».

Лайтинен отмечает, что «вопрос все еще изучается и работа ведется как в Финляндии, так и в России». «Реализация требует одобрения властей как с финской, так и с российской стороны», – подчёркивает представитель Иматры.

Наибольшую заинтересованность в запуске электрички Петербург – Иматра проявляет финский приграничный город и регион Южная Карелия. Для продвижения проекта даже было заказано и проведено исследование потенциала запуска регулярного пассажирского сообщения и расширения грузового потока через МАПП «Иматра – Светогорск», который пропускает в данный момент составы с древесиной.

Финляндия уже к 2023 году будет готова к росту железнодорожных грузоперевозок через «Светогорск» и запуску электрички между Лаппеенрантой и Петербургом. Финны настаивают, что электричку можно будет пустить в 2025 году. Для реализации проекта на российской стороне потребуется не меньше 3,3 млрд рублей и политическая воля.