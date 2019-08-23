«Прыгали с болгарками наперевес, угрожали сломать ворота». Как Смольный боролся с незаконной торговлей в Павловском парке

Администрация ГМЗ «Павловск» обвиняет комитет по контролю за имуществом в незаконном вторжении на свою территорию: его сотрудники грозили спилить болгарками исторические ворота и распугали посетителей.

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

У чиновников своя правда: музей-заповедник пустил к себе лоточников, нарушив земельное и антимонопольное законодательство, а также лишил бюджет Северной столицы положенного арендного дохода.

У Павловского парка уже возникали проблемы с регулированием торговли на своей территории: пять лет назад один из сотрудников обвинялся в получении взятки с лотка по продаже орехов для заповедных белок. Но в этот раз под сомнение поставлена законность любой коммерческой деятельности. Неожиданно для себя чиновники выяснили, что легально продавать мороженое в городских парках невозможно в принципе.

Борьба Смольного против торговли в неположенных местах чуть было не нанесла ущерб историческим памятникам ГМЗ «Павловск» и создала угрозу для жизни посетителей. Такой вывод содержится в заявлении администрации музея-заповедника в прокуратуру Петербурга (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

Поводом для обращения стал рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом, проведенный на территории ГМЗ 17 августа. Согласно отчету на сайте ведомства, они отобрали у бизнеса шесть деревянных тележек, четыре холодильника, прилавок с хот-догами, автоприцеп и около 2,5 тысячи наименований сувенирной и текстильной продукции. Правда, прорываться через ворота парка пришлось с помощью полиции — сотрудники частного охранного предприятия отказались впустить автомобили ККИ.

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В обращении в прокуратуру администрация музея-заповедника изложила свою версию событий. Как следует из документа, чиновники не только не предупредили о предстоящем визите в Павловский парк, но и не освежили в памяти правила его посещения. В частности, пытались въехать через Театральные ворота (хотя для автотранспорта предназначены ворота на площади Островского и ворота к Розовому павильону). Когда охрана отказалась впускать там сотрудников ККИ, «восемь человек из группы вместе с болгарками и прочим инструментом перепрыгнули через турникеты, установленные на входе, полностью проигнорировав правила посещения ансамбля и законные требования работников», говорится в заявлении.

Дальнейшее скорее напоминает полноценную антитеррористическую операцию, нежели рядовой рейд против ларьков. Пока ЧОП вызывал полицию, вторая ударная группа ККИ в составе семи грузовых автомобилей попыталась прорваться через ворота к Розовому павильону. «Ситуация повторилась: требования открыть ворота и угрозы применения технических средств», – сообщает администрация.

Правда, прибывшая на место полиция встала на сторону ККИ. Начальник ОМВД по Пушкинскому району Григорий Клебанов дал своим подчиненным указание обеспечить въезд и выезд автотранспорта чиновников на территорию ГМЗ, а в случае сопротивления работников охраны задержать их и доставить в дежурную часть. Администрации парка пришлось подчиниться.

Комментариев по поводу распила и вывоза киосков в жалобе не содержится, но администрация уточняет, что от визита ККИ пострадали не только торговцы. 17 августа в парке проводился фестиваль «Павловск. Штраус», на который собралось более 10 000 человек. Тяжелая техника борьбы с незаконной торговлей помешала досугу вальсирующих, мало того – один из посетителей пожаловался, что автомобиль ККИ чуть не сбил его ребенка.

По мнению администрации ГМЗ, чиновники «создали угрозу причинения вреда ансамблю», а также жизни и здоровью посетителей. А визит без предупреждения является нарушением правил работы самого ККИ. В заявлении руководство музея просит проверить законность действий ведомства.

В комитете Смольного уверены, что действовали по регламенту. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, рейд состоялся по итогам плановой проверки использования имущества ГМЗ.

Исследовав территорию, чиновники установили, что администрация музея-заповедника разрешила торговать на его территории двум компаниям – ООО «Ассоциация розничной торговли» и ООО «Кентавр». Вот только земля Павловского парка, хотя и предоставлена в бессрочное пользование СПб ГБУК ГМЗ «Павловск», является городской, а значит, размещать на ней торговые точки можно, только если участок включен в схему размещения нестационарной торговли, а предприниматель заключил договор с комитетом имущественных отношений. Более того, места под киоски и палатки должны распределяться по конкурсу, а такую процедуру ГМЗ проигнорировал.

«Тем самым нарушаются требования земельного и антимонопольного законодательства», – подчеркнули в ККИ. В итоге бюджет Северной столицы недосчитался арендной платы за торговлю в популярном туристическом месте.

На момент публикации «Фонтанке» не удалось получить комментарий от администрации ГМЗ «Павловск» и узнать, взималась ли с торговцев плата и в чей бюджет она зачислялась.

Официальные доходы предпринимателей, по данным СПАРК: ООО «Ассоциация розничной торговли» в 2017 году получила выручку в 22 млн рублей, «Кентавр» – 15,5 млн рублей. Последняя имеет тесные связи с музеем-заповедником: один из ее учредителей, Борис Игдалов, является директором ООО «Царскосельская янтарная мастерская», подведомственного ГМЗ «Павловск». Двое других — Сергей Пехтерев и Леонид Поздеев – владеют компанией «Медный всадник», которая является подрядчиком музея.

Ранее у ГМЗ «Павловск» уже были проблемы с регулированием торговли на своей территории. В 2014 году сотрудник музея и экс-зампред КГИОП Алексей Разумов был обвинен в трех эпизодах получения взятки с лотка по продаже орехов для заповедных белок. В качестве ежемесячного отката с продажи корма фигурировали суммы в 15 тысяч рублей. Правда, потом уголовное дело было прекращено.

Но в данном случае работать по закону торговцы не смогли бы даже при желании, признают в Смольном.

«Законодательством Санкт-Петербурга не предусмотрена возможность размещения НТО на земельных участках, предоставленных учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования», – пояснили в ККИ. Если, к примеру, в Москве есть специальное постановление, регулирующее торговлю в парках, то в Северной столице любой лоток с мороженым или орехами по умолчанию является нелегальным.

Осознав перспективу штурмовать и вывозить тележки и палатки из всех городских парков, чиновники сели переписывать закон. По информации «Фонтанки», комитет по промышленной политике, инновациям и торговле подготовил изменения в правила размещения НТО. Согласно им, в схему размещения можно будет вносить земельные участки, закрепленные за государственными бюджетными учреждениями.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»