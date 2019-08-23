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Происшествия
23.08.2019 18:52
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Не выходя из комы: как 12-летняя Алиса из Петербурга закрыла в Турции отель и его руководство

Владелец и директор отеля Sunhill задержаны по делу о захлебнувшейся петербургской девочке. Хотя сразу после ЧП в бассейне менеджер отеля обвинял родителей в невнимательности к ребенку.

Не выходя из комы: как 12-летняя Алиса из Петербурга закрыла в Турции отель и его руководство

фото со страницы мамы Алисы/vk.com

Общественный резонанс вокруг истории с 12-летней Алисой из Петербурга к концу недели пробил государственные границы. Помощь и интерес оказывают и высказывают уже не только российские специалисты, бизнесмены и чиновники, но и турецкие, включая главу местного МИДа и министра внутренних дел. Но ни деньги, ни лучшие врачи двух стран пока не сотворили чуда — девочке лучше не становится.

Как выяснилось 23 августа, персонал отеля не только не помогал спасать попавшую в подводную ловушку на дне бассейна Алису (мы подробно описывали историю), но и обвинял в случившемся ее мать. Об этом рассказал польский турист Томаш Гручальский, который с маленькой дочкой активно участвовал в спасении петербурженки. 

Справка: Отель Sunhill находится в Эгейском регионе Турции, в городе Бодруме. 4 звезды, построен в 2003 году. Фонд на 90 номеров. В описании отеля говорится, что он находится на второй линии от моря, работает по системе «все включено». Для гостей доступны ресторан, бары, магазин, интернет и открытый бассейн.  За деньги можно сыграть в бильярд, настольный футбол, попариться в турецкой бане и сауне.

По его словам, в бассейне отеля Sunhill в Бодруме не было предупреждений, что вход для детей закрыт. На дне его была труба, по которой насос под давлением гнал воду на высокую горку-аттракцион. Её диаметр – 25 см, и на ней не было какой-либо защиты, так что засосать она была способна не только руку. При этом спасателей в отеле не было, и никто из персонала не бросился в воду, когда мать начала звать на помощь.

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«Вместе с другими гостями отеля мы пытались вытащить ребенка, долго находящегося под водой. На нескольких языках просили персонал немедленно отключить насос, потому что сила, с которой устройство всасывало воду, не позволяла вытащить руку из трубы», – описал поляк.

В итоге устройство выключили только примерно через 10 минут, но даже после этого девочку не получалось поднять со дна, из-за того, что рука застряла. Мужчинам пришлось вырвать кусок трубы. И все это время Алиса находилась под водой. После того как её достали, пульс уже не прощупывался.

Еще 15 минут ехала скорая помощь — реанимацией также занимались не сотрудники отеля, а по словам Томаша, те же туристы из Польши, которые делали девочке искусственное дыхание и массаж сердца. Он отдельно отметил, что менеджер отеля не проявил никакого интереса или сочувствия к матери ребенка. Более того — обвинил родителей в случившемся.

«Через несколько часов, давая показания в полицейском участке, мы узнали от управляющего отеля, что вся вина лежит на родителях девочки, потому что "они не оказали ей должного ухода", – написал Гручальский. – Не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Он был расположен рядом с горкой в главном бассейне. И любая решетка на входе в трубу могла предотвратить трагедию».

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Но, похоже, позиция отельеров не устояла под натиском общественного резонанса, для которого не осталось границ. 

«Наверное, минимум половина России думает и помогает нам. Турция тоже с нами! Вчера комиссар жандармерии города Денизли предлагал любую помощь. Сегодня встречались с председателем комитета по туризму провинции Мугла, к которой относится Бодрум. Министр здравоохранения Турции в курсе. Министр иностранных дел Турции тоже», – описала своих помощников мама Алисы

В тот же день стало известно, что задержаны владелец, директор и технический специалист отеля. А в сам Sunhill больше не продают туры, что грозит ему закрытием.

«Дело касательно инцидента в отеле «Санхилл» направлено на рассмотрение в Генеральную республиканскую прокуратуру города Бодрума, сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», – подтвердили «Фонтанке» 23 августа в посольстве России в Анкаре.

У «Фонтанки» есть информация и об интересе к делу со стороны следователей Ленинградской области (семья Алисы прописана в Петербурге, а проживает в Кудрово). 

В то же время прогресса в состоянии самой девочки пока нет (как и ухудшения) — она до сих пор в критическом состоянии. В середине недели её посетили петербургские врачи, которые после общения с турецкими коллегами посчитали, что она не переживет эвакуацию в Россию. 

23 августа стало известно, что в палату к девочке детские реаниматологи из Петербурга попали с трудностями, только во второй половине дня. Как рассказали в Смольном, все это время турецкие коллеги ссылались «на организационные трудности». Но в итоге пошли на встречу – терапия была успешно скорректирована.

«Удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и некоторое снижение сердечной недостаточности, – рассказали «Фонтанке» 23 августа в Смольном. – По рекомендации российских специалистов, которые не видят противопоказаний к выполнению КТ,  турецкие коллеги выразили готовность выполнить это исследование либо ночью 23 августа, либо 24 августа утром». Повторный контакт российских и турецких специалистов назначен на 10:00 24 августа.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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