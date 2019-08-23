Таможня перехватила Гитлера. Фюрер путешествовал в Россию на разделочной доске

Чудеса внимательности продемонстрировали красноярские таможенники при проверке партии кухонной утвари. Вычислять образ Гитлера, притаившийся на разделочной доске, пришлось не иначе по методу Бастрыкина — взяв в руки лупу.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления 23 августа, партия кухонных досок была ввезена из Китая, путешествие в Иркутск проходило через склад временного хранения в Красноярске. Там же 639 изделий подверглись таможенному контролю, больше половины оказались забракованы.

«Были выявлено 320 штук разделочных досок, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи «Coffee», было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью «Deutsche Luftpost 1024»», – визуализируют в ведомстве.

Скриншот сайта customs.ru

Реклама



На сайте представлена сильно уменьшенная фотография. Рисунок на марке размыт, сама она не больше буквы из надписи. Размер не помог образу фюрера скрыться от глаз таможни. Экспертиза подтвердила, что на доске имеется символика, сходная с нацистской до степени смешения.

Подобная схожесть, как подчеркнули в ведомстве, запрещена российским законодательством: использование атрибутики Третьего рейха оскорбляет многонациональный народ страны.

Партию досок, отмеченных «предположительно портретом Гитлера», арестовали. Суд в Иркутске приговорил её к уничтожению. Импортёр повинился, но отметил, что поставку товаров с нацистской символикой с китайским партнёром не согласовывал. Он получил дело по статье 16.3 КоАП России, признание свело наказание к конфискации товара.