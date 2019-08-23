Рубль дешевеет на фоне новых санкций Госдепа, очередного витка торговой войны между США и Китаем и падения цен на нефть

Российская валюта живо отозвалась на уведомление Госдепа о вступлении в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей и попала под влияние нового витка торговой войны США и Китая. Дешевеющая нефть ситуацию не улучшила. Курс по отношению к евро и доллару стремительно снижается.

Курс доллара на Московской бирже на 16:20 МСК превысил отметку в 66 рублей (+0,40). Евро — 73,06 (+0,34).

Минфин Китая в ответ на действия США решил ввести дополнительные пошлины более чем на 5 тысяч товаров американского импорта на общую сумму 75 млрд долларов в год. Также Китай введет 25%-ные пошлины на американские автомобили. На фоне этого цены на нефть марки Brent опускались в ходе торгов до минимума — 58,35 доллара за баррель.