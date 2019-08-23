Федерация хоккея России не верит, что Кузнецов употреблял наркотики в сборной

Хоккеист Евгений Кузнецов не мог употреблять наркотики в расположении национальной сборной. Как заявили в пятницу, 23 августа, в Федерации хоккея России, прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов.

«В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснение необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ», – говорится в официальном заявлении Федерации.

С заявлением также выступила Национальная хоккейная лига (НХЛ), в которой Кузнецов играет в составе «Вашингтон Кэпиталс». В сообщении говорится, что лига не будет применять к хоккеисту дополнительных санкций. Кроме того, Кузнецов добровольно обратился за помощью в НХЛ и согласился регулярно проходить тестирование.

Проба от 26 мая 2019 года, взятая во время нахождения Кузнецова в составе сборной России на чемпионате мира, дала положительный результат. В крови спортсмена нашли наркотическое вещество. От вскрытия пробы «B» хоккеист отказался.

Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.