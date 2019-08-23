«Аквилон Инвест» вывел в продажу новый жилой комплекс в Приморском районе

«Аквилон Инвест»

Жилой комплекс комфорт-класса «FoRest Аквилон» построят на участке в 3,6 га, на территории Каменки, в квартале, ограниченном улицами Планерная и Глухарская, а также перспективой проспекта Авиаконструкторов.

Проект состоит из пяти корпусов высотой 9-13 этажей. Всего в составе комплекса будет 2 162 квартиры: от студий до просторных четырехкомнатных. Они спроектированы по принципу «разумные метры»: без длинных коридоров, тупиков и темных углов. В каждой парадной предусмотрены пространства для колясок, а на -1 этаже будут места для хранения (сити-боксы). Для автомобилистов будет оборудован подземный паркинг, спуститься в который можно будет на лифте. Здания будут оснащены всем необходимым для возможности установки комплекса «умных» систем для дома «in-Home», с удобной системой взаимодействия с управляющей компанией и возможностью контроля за квартирой через смартфон.

«Аквилон Инвест»

На первых этажах корпусов ЖК «FoRest Аквилон» будут расположены коммерческие помещения различного назначения. Также девелопер проекта построит детский сад и многофункциональный комплекс с магазинами, офисами и фитнес-клубом. Таким образом, будущие жители получат необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.

Благоустройство территории жилого комплекса будет напоминать о близости Юнтоловского заказника: обилие зеленых насаждений, клумбы и огороды, зоны отдыха со скамейками и лежаками, детские и спортивные площадки. Кроме того, запланированы беседки с Wi-Fi и USB-портами для зарядки, веревочный парк и арт-объекты – «Деревья со скворечниками». В самом большом дворе разобьют эко-парк.

«Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» будет построен по архитектурному проекту студии «Ретро» и «Архитектурной мастерская Мамошина», с соблюдением стандарта качества «Аквилон Инвест» — 4Е: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия при последующей эксплуатации дома.

Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов. Сдача первой очереди запланирована на II квартал 2022 года, второй – на II квартал 2023 года. Продажи стартовали 21 августа, стоимость квартир начинается от 2,2 млн рублей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф