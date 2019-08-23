Посольство в Анкаре подтвердило задержания в турецком отеле, где захлебнулась 12-летняя Алиса из Петербурга

Посольство России в Анкаре подтвердило заявление мамы 12-летней Алисы из Петербурга о том, что были задержаны директор, владелец и технический специалист отеля Sunhill в Бодруме, где пострадала девочка.

«В ответ на соответствующий запрос нашего Генконсульства в Анталье поступило письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором, в частности, отмечается, что дело касательно инцидента в отеле «Санхилл» направлено на рассмотрение в Генеральную республиканскую прокуратуру города Бодрума, сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», – сообщили 23 августа в ответ на запрос «Фонтанки» в посольстве.

Состояние Алисы остается пока без изменений. Она до сих пор находится в критическом состоянии. Накануне её посетили петербургские врачи, которые пока считают невозможной её перевозку в Россию.