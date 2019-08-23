Документы на финскую визу для разных целей. Что изменится с 1 сентября?

С 1 сентября 2019 года Финляндия будет требовать как минимум два дополнительных документа для получения визы. Что нужно приложить к заявлению туристам, владельцам недвижимости и тем, кто едет в гости к родственникам или на сбор ягод — в карточках «Фонтанки», заверенных Генконсульством.

Для получения туристической визы достаточно будет изложить план первой поездки в произвольной форме (куда едете, на какой срок и зачем). Если заявитель работает, то нужна справка с работы. Её можно заменить выпиской с банковского счета о движении средств за последние три месяца, при этом минимальная сумма не оговаривается. Выписка может быть распечатана в любой форме, даже из личного кабинета без всяких дополнительных печатей и подписей. Если счета нет, то можно предоставить свидетельство о наличии недвижимости в России.