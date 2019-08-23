"Зайду без приглашения". Кандидатка в "Екатерингофском" пожаловалась в полицию на навязчивый интерес со стороны главы муниципалитета

Выдвинутая в депутаты "Екатерингофского" штабом Навального Анастасия Осипова написала в полицию заявление на главу муниципалитета Олега Смакотина. Она обеспокоена вниманием, которое тот активно проявляет к ее персоне.

Осипова говорит, что написала в заявлении: Смакотин систематически пишет ей в мессенджерах, навязчиво предлагает встретиться и сообщает о намерении прийти к ней домой без разрешения. Полицию она просит провести с главой "Екатерингофского" профилактическую работу и проверить, законно ли он получил ее номер телефона.

В "Екатерингофском" команда оппозиционных кандидатов столкнулась с трудностями при регистрации: муниципальный избирком отказался допускать ее до выборов. Единственным кандидатом, которого зарегистрировали сразу, была Анастасия Осипова. Впоследствии активистка сообщила, что на протяжении двух месяцев глава муниципалитета – ее конкурент от "Единой России" – продолжает писать ей сообщения с предложением встречи. Как она утверждает, на прошлой неделе в ответ на отказ встретиться он написал: "Зайду без приглашения".

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прошло почти два месяца, как я выдвинулась кандидаткой на выборы в Екатерингофском округе.

все это время мне написывает глава муниципалитета Олег Смакотин о том, как хочет зайти в гости. pic.twitter.com/HUHl6GpjKH — anastasia osipova (@nastyaosipova) August 19, 2019

Олег Смакотин заявил «Фонтанке», что «не будет комментировать эту ерунду».

Расположенный в Адмиралтейском районе муниципалитет "Екатерингофский" успел спровоцировать множество скандалов за время избирательной кампании. Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко предлагал членам местного избиркома подать заявления об увольнении, но вскоре свою позицию смягчил.