«Мы против преследования кандидатов». «ВКонтакте» впервые прокомментировала снятие активистов с выборов за посты в соцсети

Администрация социальной сети «ВКонтакте» выступает против «преследования кандидатов из-за постов». Об этом «Фонтанке» 23 апреля сообщили в пресс-службе соцсети.

«Правилами VK действительно запрещена неофициальная политическая реклама. Но это ограничение не имеет никакого отношения к записям в личных профилях, где запустить рекламное продвижение невозможно технически», — заявили в пресс-службе.

Накануне Красногвардейский районный суд снял с выборов в муниципалитет «Ржевка» самовыдвиженку Олесю Буятанову по иску ее конкурентки, выдвинутой «Единой Россией». Причина — публикация на странице кандидатки во «ВКонтакте» с призывом за нее проголосовать. Суд решил, что эта запись самим фактом своего существования нарушает авторское право администрации социальной сети. Пользоваться соцсетью — объектом авторского права — можно, согласно закону, только в пределах, очерченных лицензионным соглашением и правилами. А правила эти запрещают политическую рекламу. Следовательно, Олеся Буятанова нарушила авторское право в агитационной публикации, а за это закон позволяет снять ее с выборов.

При этом пункт правил, на который ссылается в иске конкурентка Буятановой, регулирует коммерческую рекламу, которую соцсеть за деньги продвигает среди пользователей. Он не касается обычных публикаций на личных страницах.

Это не первый случай, когда районные суды снимают кандидатов с выборов за посты во «ВКонтакте». Однако Олеся Буятанова была первой, в чьем посте обнаружили нарушение авторских прав самой администрации социальной сети. Например, кандидата в «Светлановском» Выборгский районный суд снял за то, что он якобы присвоил интеллектуальную собственность «Единой России», разместив на своей странице фотографию эмблемы этой партии. В «Смольнинском» нарушенными оказались авторские права юриста муниципальной избирательной комиссии, чью фотографию кандидат репостнул, сопроводив саркастическим замечанием. Впрочем, последние два решения районных судов о снятии кандидатов с выборов отменила апелляционная инстанция.