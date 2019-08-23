ГК «ПСК» завершила основные строительные работы в ЖК «Славянка»

ПСК

ГК «ПСК» приступила к последнему этапу строительства ЖК «Славянка» в Пушкинском районе. Общестроительные и основные работы по двум домам завершены в рекордные сроки. В июне прошлого года на площадке началась раскопка котлована, а в августе этого года уже ведутся работы по благоустройству.

Сейчас на участке первого корпуса строители монтируют детскую и спортивную площадки. По завершении работ вокруг приступят к разбивке газонов. Точно такие же площадки с озеленением появятся и под окнами второго корпуса дома через дорогу. Завершается укладка асфальта для проездов от дома к улицам.

– Объём оставшихся работ минимальный, – рассказывает руководитель проекта. – До конца августа мы закончим отделку лестничных проёмов, коридоров и мест общего пользования. Уже завершено устройство внутренних инженерных сетей. Из городских коммуникаций нам осталось подключить теплосеть и водопровод. Весь жилой комплекс на 1029 квартир мы построили чуть больше чем за год с соблюдением всех стандартов качества.

Новости и фотоотчёты о ходе строительства публикуются в группе проекта «ВКонтакте». Узнать об ипотечных программах, стоимости квартир, окружающей инфраструктуре можно в офисе продаж напротив объекта на ул. Ростовская, 24. А также по телефону: (812)640-38-38.

В ЖК «Славянка» остаются последние квартиры в продаже. Приобрести их можно по ипотечной программе одного из восьми банков-партнёров проекта. Для многодетных семей также действует льготная программа от банка «Дом.РФ» и банка ВТБ.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house