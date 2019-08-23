В Гавани по подозрению во взяточничестве задержан инспектор таможенной службы. В его задачи входило проверять содержимое ящиков

Транспортный СК с поддержкой ФСБ 23 августа наведался в порт, откуда увезли таможенного инспектора Геворга Акопяна. Тот сделал вид, что был невнимательным.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня Акопяна с территории таможенного поста «Гавань» Балтийской таможни увезли сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте при поддержке оперативников ФСБ. По предварительной информации, его подозревают во взяточничестве – инспектор знал о нарушении, но за некую сумму сделал вид, что ничего не заметил.

37-летний Акопян трудится таможенным инспектором на Балтийской таможне около 10 лет. В его задачи входит следить, что привозят в Петербург по морю, таких инспекторов называют досмотровыми.