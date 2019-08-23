«Чёрные ящики» записали столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц

Диспетчеры аэропорта предупреждали экипаж самолёта «Уральских авиалиний» о скоплении птиц в районе посадочной полосы. Команда продолжила взлёт, до аварийной посадки полёт длился около полутора минут.

Об этом 23 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлётной полосы», — сказал собеседник агентства.

Также источник добавил, что после жесткой посадки в течение дня комендантом аэропорта проводился осмотр лётного поля, птиц рядом с полосой тот не увидел.

Ранее в Росавиации заявили, что на аэродроме «Жуковский», возле которого самолету пришлось садиться в кукурузном поле, неправильно разгоняли птиц.