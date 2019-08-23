«Чёрные ящики» записали столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц
Диспетчеры аэропорта предупреждали экипаж самолёта «Уральских авиалиний» о скоплении птиц в районе посадочной полосы. Команда продолжила взлёт, до аварийной посадки полёт длился около полутора минут.
Об этом 23 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
«Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлётной полосы», — сказал собеседник агентства.
Также источник добавил, что после жесткой посадки в течение дня комендантом аэропорта проводился осмотр лётного поля, птиц рядом с полосой тот не увидел.
Ранее в Росавиации заявили, что на аэродроме «Жуковский», возле которого самолету пришлось садиться в кукурузном поле, неправильно разгоняли птиц.
Справка:
15 августа Airbus A321 совершил жесткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта «Жуковский». Такое решение было принято после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы, и произошло возгорание. Всего на борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа, все остались живы. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.