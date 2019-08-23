«Совсем спятили». Сергей Иванов выступил против сравнения ЧП в Северодвинске с Чернобылем

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что глава государства и его пресс-секретарь уже «исчерпывающе» прокомментировали взрыв на военном полигоне в Архангельской области.

«У меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски», – цитирует 23 августа заявление Иванова РИА «Новости».

Ранее Росатом рапортовал, что «трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке». Представитель госкорпорации Андрей Иванов уточнил «Фонтанке», что речь не идет о ядерном реакторе в буквальном понимании. «Это не ядерный реактор, там не было цепной реакции деления, это РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор. – Прим. ред.), проще говоря, батарейка», – отметил эксперт.

Иванов также не оставил без внимания экологическую обстановку после ЧП. «Существуют, вы знаете, многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, причем не только в Российской Федерации, а и у наших соседей, в Норвегии, в Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала», – рассказал журналистам Сергей Иванов.

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При этом сразу после ЧП в Северодвинске российские станции национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний перестали передавать информацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что предоставление сведений – это «сугубо добровольное дело». Станции в Норвегии зафиксировали в воздухе следы радиоактивного изотопа йода, однако не смогли сказать, связано это с событиями в России или нет. В Росгидромете при этом выявили повышение фона из-за прохождения «облака радиоактивных инертных газов».

Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном ранее опроверг информацию о распространении радиации после нештатной ситуации в Северодвинске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, обратил внимание на то, как СМИ пишут о произошедшем в Архангельской области. По его словам, кто-то хочет «умышленно накалить информационный фон».