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Власть
23.08.2019 16:02
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«Совсем спятили». Сергей Иванов выступил против сравнения ЧП в Северодвинске с Чернобылем

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что глава государства и его пресс-секретарь уже «исчерпывающе» прокомментировали взрыв на военном полигоне в Архангельской области. 

«У меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски», – цитирует 23 августа заявление Иванова РИА «Новости». 

Ранее Росатом рапортовал, что «трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке». Представитель госкорпорации Андрей Иванов уточнил «Фонтанке», что речь не идет о ядерном реакторе в буквальном понимании. «Это не ядерный реактор, там не было цепной реакции деления, это РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор. – Прим. ред.), проще говоря, батарейка», – отметил эксперт. 

Иванов также не оставил без внимания экологическую обстановку после ЧП. «Существуют, вы знаете, многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, причем не только в Российской Федерации, а и у наших соседей, в Норвегии, в Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала», – рассказал журналистам Сергей Иванов. 

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При этом сразу после ЧП в Северодвинске российские станции национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний перестали передавать информацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что предоставление сведений – это «сугубо добровольное дело». Станции в Норвегии зафиксировали в воздухе следы радиоактивного изотопа йода, однако не смогли сказать, связано это с событиями в России или нет. В Росгидромете при этом выявили повышение фона из-за прохождения «облака радиоактивных инертных газов». 

Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном ранее опроверг информацию о распространении радиации после нештатной ситуации в Северодвинске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, обратил внимание на то, как СМИ пишут о произошедшем в Архангельской области. По его словам, кто-то хочет «умышленно накалить информационный фон».

Справка:

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», или «Скайфолл» в натовском названии. Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. 

Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале «Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших "изотопах" никому не расскажут».

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