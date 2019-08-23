Эксперты: средняя стоимость однокомнатной квартиры в Петербурге почти достигла потолка

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Петербурге достигла 4,6 млн рублей. Об этом сообщили "Фонтанке" 23 августа эксперты ГК "ПСК". Это почти потолок, и дальше эксперты прогнозируют неизбежное снижение цен вследствие падения спроса в 2020 году.

По мнению экспертов, спрос на жилье останется высоким до конца 2019 года и будет уравновешен предложением. В I полугодии 2019 года на рынке новостроек Петербурга приобрели на 32% больше квартир по сравнению с I полугодием 2018 года. Так покупатели отреагировали на поправки к 214-ФЗ: закон подстегнул успеть заключить сделки с недвижимостью до перехода на новую схему финансирования через эскроу.

? Покупатели ожидали, что цены резко поднимутся после 1 июля, поэтому многие торопились принять решение. Однако этого не произошло, говорят в "ПСК". ? Мы видим, что стоимость квадратного метра в новостройках выросла не более, чем на 5% за первое полугодие. Это сопоставимо со статистикой прошлых лет.

Также в 2019 году покупательскую активность поддержало решение Банка России об уменьшении ключевой ставки до 7,5%. По словам экспертов, до конца года высокий спрос сохранится, поскольку традиционно осенью и начале зимы количество сделок с недвижимостью увеличивается.

Также в "ПСК" сообщили, что на вторичном рынке спрос сейчас ниже, чем на квартиры в новостройках. Отчасти из-за реакции продавцов "вторички", которые постепенно поднимали цены на волне слухов о грядущем резком удорожании квадратного метра. Напомним, что, по данным "Фонтанки" в Петербурге с начала года цена жилья на вторичном рынке выросла на 7%, в пригородах – на 12%.