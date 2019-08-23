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Город
23.08.2019 15:46
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Панорама для своих. Горожан не пускают на смотровую площадку в «Невской ратуше»

Доступ в купол «Невской ратуши», который при строительстве обещали сделать общедоступной смотровой площадкой, не предусмотрен для посетителей. Такой ответ от ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного назначения» получил житель Центрального района Петербурга Константин. 

В документе за подписью руководителя ГБУ Бориса Ильина говорится, что в куполе атриума установлено и эксплуатируется технологическое оборудование, а «конструктивные особенности» не позволяют использовать площадку для проведения массовых мероприятий, в том числе экскурсий. Доступ в атриум для посетителей не осуществляется.

Ранее СМИ со ссылкой на директора проекта «Невская ратуша» Ирину Анисимову сообщали, что посетить купол, чтобы полюбоваться на Петербург или сделать фотографии, сможет любой желающий.

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