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Город
23.08.2019 15:42
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«Агитационное бездействие». Горсуд признал незаконным решение снять кандидата с выборов за фотографию единороссов с топорами и метлами

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил жалобу кандидата в муниципалитет «Светлановское» Даниила Кена, который лишился регистрации на выборах из-за старого поста во «ВКонтакте». Решение Выборгского районного суда, снявшего кандидата с выборов, апелляционная инстанция на заседании 23 августа отменила, передает корреспондент «Фонтанки».

Аннулировать регистрацию Даниила Кена – самовыдвиженца, поддержанного штабом Алексея Навального, – требовали два истца: его конкурент от «Единой России» Оксана Шувалова и избирком «Светлановского». Они обнаружили на странице кандидата публикацию, которую тот сделал в июне, когда выборы еще не начались. «Гении политического пиара», – написал Даниил Кен, прикрепив фотографию полосы местной газеты, где был напечатан снимок единороссов на субботнике с топорами, метлами и партийными флагами. На флаге виднеется эмблема «Единой России» – интеллектуальная собственность партии, которой кандидат воспользовался без разрешения, решили истцы, а вслед за ними и суд. Не давала разрешение на публикацию снимка и фотограф газеты «У нас в Светлановском», подтвердил районный судья. Плагиат в агитации – это основание снять кандидата с выборов.

Районный суд решил: неважно, что пост Даниил Кен сделал прежде, чем муниципалитет объявил выборы, – раз запись продолжает находиться на его странице во «ВКонтакте» во время кампании, она является агитацией. Кандидат с такой трактовкой не согласился. «Я иду на публичную должность, которая предполагает гласность. Но заградительным барьером для участия в выборах становится то, что я выражаю свое мнение в соцсетях. Получается, все люди, которые хотя бы что-то говорили и писали в своей жизни, могут быть сняты с выборов в любой момент. Я участвовал в выборах и в 2014-м, и в 2016 году. Может быть, у кого-то в почтовых ящиках все еще лежат мои агитационные буклеты. За них меня тоже можно снять?» – обратился он к городскому суду во время рассмотрения апелляционной жалобы.

Представитель муниципального избиркома парировал: пост во «ВКонтакте» – все равно что агитационный баннер. «Представьте, если бы кандидат за десять дней до начала кампании повесил плакат со своей фотографией и он продолжал бы висеть вплоть до выборов – разве это не было бы агитацией?» – сказал представитель. И резюмировал: Даниил Кен автоматически стал заниматься агитацией, поскольку не удалил со своей страницы спорную запись, выдвинув свою кандидатуру в депутаты. «Значит, с вашей точки зрения, указанное в законе понятие "агитационная деятельность" подразумевает не только действие, но и бездействие?» – спросила судья, на что представитель избиркома ответил положительно.

Это уже второе решение об отмене регистрации кандидатов за посты в соцсетях, которое отменяет городской суд. Выиграл апелляцию и самовыдвиженец Ярослав Костров, которого районный суд снял с выборов в муниципалитет «Смольнинское» за репост. «Фонтанка» подробно писала о том, как районные суды отменяют регистрацию кандидатов за посты во «ВКонтакте». Кому-то вменяют нарушение в агитационных публикациях авторских прав «Единой России», кому-то – нарушение прав администрации социальной сети «Вконтакте».

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