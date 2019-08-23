Сложнейший за последние четыре года пожар на Складской капитулировал. Счет шел на вторые сутки

Сотрудники МЧС дотушили складской комплекс, горевший со вчерашнего дня в Невском районе Петербурга. Для этого потребовалось чуть больше 24 часов.

О полной ликвидации пожара в городском главке МЧС отчитались днём 23 августа. В 14:50 от здания №6 по Складской улице уехали последние расчёты. С утра пятницы здание проливали 24 сотрудника – почти в десять раз меньше, чем работало на месте накануне.

Как следует из релизов ведомства, первое подразделение примчало на Складскую 22 августа в 14:10. Через два часа огонь расползся по этажам, захватил крышу. Горело 4 тысячи квадратных метров со второго этажа и до последнего, четвёртого. Пожару присвоили максимально сложный пятый ранг.

Усмирить огонь и остановить его распространение смогли к семи вечера, около полуночи пламя сбили до рядового. С пожаром боролись 224 сотрудника – от МЧС и РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Были задействованы пожарный поезд и авиация, мобилизован резерв.

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Наиболее вероятным очагом называют свечное производство. Кроме него, в здании порядка сорока различных арендаторов. Сама четырёхэтажка, как писала «Фонтанка», принадлежит ливанскому бизнесмену и его супруге.

В сложнейшем с 2015 года пожаре пострадали двое. Граждане Узбекистана и Таджикистана работали на складе и получили ожоги рук, ног, головы, одному из них обожгло дыхательные пути. Оба в реанимации.