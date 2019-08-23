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Происшествия
23.08.2019 15:32
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Надышавшегося шариками водителя BMW Касымова отпустили из изолятора, но запретили транспорт, общепит и ночные прогулки

Обвиняемого в смертельном наезде на двух пешеходов на Невском проспекте Мурада Касымова из изолятора пришлось выпускать со ссылкой на УПК. Он на свободе, но ему много чего нельзя. 

Как разъяснили 23 августа в пресс-службе судов Петербурга, статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют Касымова, вступившим в силу в июне этого года законом отнесены к преступлениям средней степени тяжести, а это значит, что больше чем полгода его держать в изоляторе нельзя. Под стражей он находился с 25 февраля. 

До приговора решением Куйбышевского районного суда Касымову запрещено выходить из дома после полуночи, управлять и даже просто сидеть в любом виде транспорта (на городских автобусах и, например, трамваях в качестве пассажира ездить все же можно). Ему также не разрешено появляться в заведениях общепита, где наливают алкоголь, и участвовать в массовых мероприятиях. Такой «аскетический» образ жизни ему прописан как минимум до 22 октября. 

BMW X6 с Касымовым за рулем выехал на тротуар у дома 55 по Невскому проспекту после полуночи 24 февраля. Там он настиг пятерых прохожих, двое из которых погибли. Сам Касымов позже объяснил, что американец и жительница Москвы умерли, потому что он надышался на Думской шариков и за рулем его «выключило». 

На «пьяную» улицу после аварии приезжали с рейдами, шарики с дурманящим разум газом вывозили, вскоре решили хотя бы по выходным водителей на Думскую не пускать (правда, пока забор их не останавливает). Начавшаяся с Касымова череда аварий на Невском повлекла дискуссии на тему красоты и относительной безопасности – проспект думают заковать в железо.

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