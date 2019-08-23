У хоккеиста Евгения Кузнецова обнаружили в крови наркотик. Его дисквалифицировали на 4 года

Допинг-проба нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дала положительный результат. Как сообщает 23 августа пресс-служба Международной федерации (ИИХФ) хоккея, в крови 27-летнего спортсмена нашли популярный психостимулятор.

Отмечается, что Кузнецов отказался от вскрытия допинг-пробы «В», что, как правило, означает признание вины. В результате ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста на четыре года.

Положительную пробу взяли 26 мая 2019 года на чемпионате мира.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

Напомним, что ранее в Сети появлялся ролик, на котором Кузнецов сидел рядом с ровными дорожками белого порошка и скрученными в трубочки долларами США. Спортсмен тогда выступил с заявлением, в котором подтвердил подлинность видео. В то же время он подчеркнул, что ролик был снят год назад в США после победы его клуба «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли. По словам хоккеиста, он просто зашел к знакомым в номер, а когда увидел, что там происходит, немедленно удалился.