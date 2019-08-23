В «Озерном крае» в продаже новые участки

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

«Строительный трест» открыл продажи новых земельных участков в элитном коттеджном поселке «Озерный край» в Токсово. Один из них, площадью 38 соток, в самом центре полуострова на озере Вероярви.

Здесь можно построить дом площадью до 527 кв. метров, заказав подряд по готовому архитектурному проекту. Площадь второго участка – 47,5 соток. Это самый крупный земельный надел на полуострове; на нем расположены вековые сосны, есть выход к воде.

Каждый участок в «Озерном крае» обеспечен инженерией: подведен газ, вода и электричество. Всего в поселке 12 домовладений с девятью авторскими проектами домов в различных архитектурных стилях, которые объединяет близость к природе, органичность и экологичность. У заказчика есть возможность добавить свое видение и пожелания к любому из проектов, сделав его по-настоящему уникальным.

Коттеджный поселок «Озерный край» соответствует всем критериям жилья премиум-класса: это родовые имения для нескольких поколений семьи, расположенные в живописной локации в окружении воды и сосен, с собственными земельными участками и домами из натурального керамического кирпича.

«Покупатели недвижимости в «Озерном крае» – это особый сегмент ценителей загородной жизни, которые ценят простор и хотят создать на территории вокруг своего дома уникальное благоустройство. Поэтому мы приняли решение объединить небольшие земельные участки на полуострове и реализовать их едиными лотами. К тому же это позволит сделать поселок более камерным, и сократить количество потенциальных соседей», – рассказывает руководитель отдела продаж загородной недвижимости компании «Строительный трест» Антон Гаринов.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.