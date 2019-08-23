Профилактическая работа. Рядом с фондом доктора Лизы казаки разогнали бездомных перцовым газом

Казаки напали на бездомных — подопечных фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» в Москве. Об этом пишут «Такие дела» 23 августа со ссылкой на сотрудницу фонда Асю Ерёмину.

Нападение произошло накануне в Пятницком переулке в ста метрах от офиса фонда. «Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они потребовали, чтобы [бездомные] мужчины немедленно ушли, после чего начали буквально поливать их из газовых баллончиков», — рассказала изданию Еремина.

Агрессоры распылили газовые баллончики с криками «Убирайтесь отсюда!». Четверо пострадавших получили сильные ожоги лица. Еремина утверждает, что нападавшие являются представителями казачьего войска, которые заменяют пеший патруль. В Центральном казачьем войске эту информацию не подтвердили.

В 2018 году казаки, разгонявшие оппозиционный митинг «Он нам не царь», получили грант правительства Москвы для работы с бездомными. Им выделили 32,6 миллиона рублей «на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи».