Четвертая очередь ЖК «Юнтолово» готова на 90%

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность корпусов четвертой очереди строительства нового жилого района «Юнтолово» составляет 90%. Передача ключей новоселам запланирована на конец четвертого квартала 2019 года.

В корпусах четвертой очереди строительства ЖК «Юнтолово» завершен монтаж лифтового оборудования, выполнено устройство кровли, установлены витражи и окна. В настоящий момент выполняется чистовая отделка помещений, ведутся внутренние электротехнические и сантехнические работы, благоустраивается территория. Готовность корпусов составляет 90%. Плановый срок передачи ключей — конец четвертого квартала 2019 года.

Четвертая очередь нового жилого района «Юнтолово» располагается в непосредственной близости от Юнтоловского природного заказника. Семь четырёхэтажных домов рассчитаны на 529 квартир. В светлых холлах установлены бесшумные лифты фирмы OTIS, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. На прилегающей территории с ландшафтным дизайном будут высажены деревья, оборудованы современные детские и спортивные площадки, организованы зоны отдыха. Из окон большинства квартир открываются виды на лесной массив.

Все жилье сдается с полной отделкой уровня комфорт. Она включает оклейку стен обоями на флизелиновой основе под окраску, напольное покрытие из ламината. В квартирах устанавливаются современные радиаторы с терморегуляторами, металлическая входная дверь с замком и фурнитурой, сантехническое оборудование. Ванные комнаты будут полностью облицованы керамической плиткой. Представлены как классические планировки, так и жилье евроформата с просторной кухней-гостиной и спальней. В отдельных квартирах предусмотрены кладовые и остеклённые балконы.

Проезд к новым домам обеспечат два участка улично-дорожной сети протяженностью 547 метров. Юнтоловский проспект будет продолжен от Гладышевского проспекта до восточных границ жилых кварталов четвертой очереди ЖК «Юнтолово», а Гладышевский проспект — до северных границ кварталов. Это будут четырёхполосные магистрали с остановками, светофорными постами, пешеходными переходами и движением общественного транспорта. В данный момент ведется подготовка участков к вводу в эксплуатацию, который запланирован на осень 2019 года.

В июле девелопер сдал в эксплуатацию второй детский сад в ЖК «Юнтолово», рассчитанный на 100 воспитанников. Таким образом, построены все социальные объекты, предусмотренные проектом для первых очередей жилого комплекса: два детских сада на 240 мест и общеобразовательная школа № 428 на 825 учеников. Развитие инфраструктуры района будет продолжено в соответствии с утвержденной городскими властями «дорожной картой».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.