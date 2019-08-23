Мать захлебнувшейся в Турции девочки из Петербурга: Директор и владелец отеля задержаны

Мать захлебнувшейся в бассейне 12-летней Алисы из Петербурга рассказала о следственных действиях с руководителями и специалистами отеля Sunhill в турецком Бодруме, где пострадала её дочь.

«Владелец, директор и технический специалист отеля задержаны под подписку о невыезде из страны. Отель пока работает, но туры в него не продают. Все это сделали мы с вами вместе», – сообщила 23 августа «Фонтанке» мама девочки.

Она также отметила масштабную поддержку со стороны россиян и турок.

«Наверное, минимум половина России думает и помогает нам. Турция тоже с нами! Вчера комиссар жандармерии города Денизли предлагал любую помощь. Сегодня встречались с председателем комитета по туризму провинции Мугла, к которой относится Бодрум. Министр здравоохранения Турции в курсе. Министр иностранных дел Турции тоже», – отметила она.

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Напомним, что руководитель отеля сразу после инцидента обвинял родителей девочки в том, что они недосмотрели за ребенком. Хотя, судя по отзыву польского туриста, в бассейне была 25-сантиметровая труба, куда могло засосать не только руку, но и всего ребенка целиком.

Тем временем состояние Алисы остается пока без изменений. Она до сих пор находится в критическом состоянии. Накануне её посетили петербургские врачи, которые пока считают невозможной её перевозку в Россию.