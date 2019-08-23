Казнить, нельзя помиловать. В России продлён режим уничтожения «санкционки»

Правительство РФ оставило в силе режим уничтожения санкционных продуктов. Давить бульдозером, жечь и хоронить еду будут до 2021 года.

Постановление за подписью Дмитрия Медведева опубликовано 23 августа на официальном портале правовой информации. Согласно документу, срок расправы над продуктами и сырьём из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Ирландии и Лихтенштейна теперь ограничен не концом 2019 года, а 31 декабря 2020-го.

Под запрет попадает ввоз в Россию овощей, фруктов, орехов, рыбы и морепродуктов, а также ряда мясных и молочных изделий. Их разрешено покупать за границей только для личного пользования, но не больше пяти килограммов на одного человека.

Продуктовое эмбарго указом Владимира Путина введено в России в 2015 году. Оно стало ответом на экономические санкции Евросоюза из-за «дестабилизирующих действий России на Украине». Запрещённые продукты закапывают, отправляют в печь или под бульдозер. В апреле этого года общий вес уничтоженного подобрался к 28 тоннам.

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Роспотребнадзор рекомендовал на этом остановиться и нашел поддержку в Совете при президенте РФ. В Кремле объяснили, что санкционные продукты необходимо уничтожать.