За любителями парковаться на дороге в Пулково проследит «Интегра-КДД». А заодно и за чистотой воздуха

В Пулково установили новый комплекс автоматической фотовидеофиксации, который проследит, чтобы водители не нарушали запрет на парковку на дороге к аэропорту. Дополнительно он будет вести экологический мониторинг.

Как сообщается 23 августа на сайте Пулково, управляющая компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» установила на дороге от Пулковского шоссе в аэропорт, в районе поворота у пассажирского терминала, комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил стоянки и остановки «Интегра-КДД». На этом участке остановка и стоянка запрещены, и новое оборудование круглосуточно регистрирует номера автомобилей, водители которых в нарушение ПДД паркуются в крайнем правом ряду, мешая выезду со стоянок у терминала.

Все данные о нарушениях система автоматически направляет в Городской мониторинговый центр и Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти для оформления штрафов.

Помимо этого, комплекс дополнительно оборудован термометром, гигрометром и датчиком угарного газа для экологического мониторинга и оценки состояния воздуха.

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Ранее в Пулково усилили контроль за нарушителями у пассажирского терминала. Система не пускает к нему машины с нечитаемыми или скрытыми номерами.

Также в пресс-службе аэропорта отмечают, что участились случаи, когда водители просто поднимают или снимают стрелу шлагбаума, чтобы выехать с парковки, не расплатившись. И напоминают автомобилистам, что за это полагается штраф «в размере пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей».