Россияне смогут купить «лимузин Путина» не скоро. Розничные продажи Aurus запланированы на 2021 год

Российские автомобили представительского класса Aurus, самый дешевый из которых стоит 18 миллионов рублей, могут начать продавать только через 2 года. Об этом рассказал гендиректор официального дилера «Панавто» Кирилл Павлович.

«Бренд очень молодой, поэтому точных сроков нет. Я думаю, что 2021 год начало [розничных продаж]», – цитирует 23 августа заявление Павловича ТАСС.

В Москве 23 августа открыли шоурум российских автомобилей, который ранее анонсировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По словам гендиректора Aurus Адиля Ширинова, модель в самой базовой комплектации будет стоить 18 миллионов рублей.

Напомним, что разговоры о российском автомобиле представительского класса для чиновников начались еще в 2012 году. Через два года Минпромторг выбрал концерн Sollers для производства линейки Aurus. Владимир Путин приехал на российском лимузине на инаугурацию в мае 2018 года, после чего стал использовать автомобиль для поездок. «Лимузином Путина» заинтересовались и в других странах. Так, президент Туркмении решил купить для своих передвижений всю линейку российских машин. В июне на ПМЭФ-2019 был представлен Aurus Senat в золотом цвете.