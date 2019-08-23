Фигуристка Туктамышева дважды упала, когда представляла в Петербурге новую программу

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в Северной столице впервые представила короткую программу. Прокат прошёл в рамках открытой тренировки в «Юбилейном» под руководством заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина.

С первой попытки выполнить программу у фигуристки не получилось: Туктамышева дважды упала. Однако после коротких наставлений Алексея Мишина спортсменке удалось справиться с прыжками.

Также Туктамышева показала произвольную программу под саундтрек из кинофильма «Мемуары гейши».

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Ранее «Фонтанка» писала, как Елизавета, а также другие российские фигуристки провели это лето.