Прокурор-поэт Артюхов попросил не топить котят. Стихи вновь стали песней, песня - клипом

Новый клип на стихи первого заместителя прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова выпустила сотрудничающая с ним группа «Лунный пес». В песне – дети, котята и добро.

Видеозапись 23 августа опубликована на странице солиста «Лунного пса» Антона Слона. В кадрах дети обнимаются с котятами, игрушечными и живыми. Съемки проходили в детском саду №30 Петроградского района, артистам помогали в «Академии талантов» и приюте «Преданное сердце».

Стихи советника юстиции третьего класса призывают не топить маленьких котят и щенят и не губить зверей и детей, тоже маленьких. «Не творите зло», – призывает автор строк в припеве. «В жизни мы должны творить добро и пускай умножится оно, не творите, люди, в жизни зло, не отбирайте то, что вами не дано», – написал Артюхов.

Фото: Антон Слон

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Как рассказал «Фонтанке» автор музыки Антон Слон, идея съемок была мотивирована вопросом доверия. «Если в клипе на песню, призывающую людей творить добро, главными героями будут маленькие дети – то зрители скорее доверятся им, нежели взрослым артистам», – считает музыкант.

Узнать мнение самого Артюхова «Фонтанке» на этот раз не удалось, ранее он рассказывал нашему изданию, что не стремится к публичности. Отметим, что в число сфер, которые курирует первый заместитель прокурора города, входит надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.

Сфера творческих интересов автора многогранна. В прошлый раз прокурор даже сам запел, его голос можно услышать в композиции «Война». Он снимался в клипе «Лунного пса», в песне также звучат его стихи. Композиция посвящена поэтам.