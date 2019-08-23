На выходных движение в Петербурге перекроют велопробеги, а на последней неделе августа — репетиции присяги
Два велопробега потеснят автомобилистов 24 и 25 августа в Приморском районе Петербурга и в Колпино. На неделе же Васильевский остров будет тормозить подготовка к принятию присяги курсантов Военно-морского института, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В субботу, 24 августа, администрация Приморского района проведет традиционный велопробег «Приморская восьмерка». В связи с этим с 10:45 до 11:45 будет перекрыто движение:
- по Дибуновской улице от Липовой аллеи до улицы Савушкина;
- по улице Савушкина от Дибуновской улицы до Планерной улицы;
- по Планерной улице от улицы Савушкина до улицы Оптиков;
- по улице Оптиков от Планерной улицы до Мебельного проезда;
- по Мебельному проезду от улицы Оптиков до Мебельной улицы;
- по Мебельной улице от Мебельного проезда до Шуваловского проспекта;
- по Шуваловскому проспекту от Мебельной улицы до улицы Оптиков;
- по улице Оптиков от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы;
- по Яхтенной улице от улицы Оптиков до Богатырского проспекта.
Затем в воскресенье, 25 августа, администрация Колпино проведет велопробег «Вело-Колпино 2019». С 13:00 до 14:00 по ходу движения участников пробега будут поэтапно перекрывать движение:
- по Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы;
- по Пролетарской улице от Адмиралтейской улицы до улицы Братьев Радченко;
- по улице Братьев Радченко от Пролетарской улицы до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина от улицы Братьев Радченко до Советского бульвара;
- по Советскому бульвару от проспекта Ленина до Адмиралтейской улицы.
С 11:00 до 13:00 26 и 28 августа, а также 31 августа с 9:00 до 12:00 в связи с проведением генеральной репетиции и торжественного ритуала приведения к военной присяге курсантов Военно-морского института в Василеостровском районе Петербурга будут перекрывать движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта от 10-11-й линий В.О. до 12-13-й линий В.О.