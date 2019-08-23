Городской суд впервые отменил решение о снятии кандидата с выборов за публикацию во «ВКонтакте». Активиста спас репост и правила соцсети

Кандидат в депутаты муниципалитета «Смольнинское» Ярослав Костров, которого суд снял с выборов за пост во «ВКонтакте», выиграл апелляцию. Петербургский городской суд 23 августа отменил решение Смольнинского районного суда, аннулировавшего регистрацию самовыдвиженца, передает корреспондент «Фонтанки».

С требованием снять с выборов активиста движения «Красивый Петербург» Ярослава Кострова две недели назад обратился в районный суд его конкурент Владимир Беличенко. Претензии у кандидата вызвала публикация на странице Кострова во «ВКонтакте», которую тот сделал в начале августа: «Друзья, вот так выглядят выборы. Грязно и подло. Обязательно расскажите знакомым!». Эти слова Ярослав Костров написал в качестве комментария к репосту другой публикации, вывешенной на странице сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». К записи были прикреплены фотографии, в том числе портрет юриста избиркома «Смольнинского» Всеволода Хорунжего. Истец посчитал (и районный суд с ним согласился), что Ярослав Костров нарушил авторское право Хорунжего в агитационной публикации, а значит, должен быть снят с выборов, поскольку плагиат в агитации запрещен.

Активист возражал: в спорной записи во «ВКонтакте» нет призывов голосовать ни за кого-то, ни против, а значит, агитацией её признать нельзя. К тому же фотография Всеволода Хорунжего, прикрепленная к посту, висит и на странице самого юриста во «ВКонтакте», а правила этой соцсети позволяют пользоваться снимками, там опубликованными, неограниченному кругу лиц. К тому же сам Костров фотографию не публиковал, а лишь репостнул, а значит, автором его признать нельзя.

С начала августа районные суды в Петербурге сняли с выборов за публикации во «ВКонтакте» как минимум трех кандидатов в муниципальные депутаты. Еще один иск с таким же требованием суд в Калининском районе рассмотрит 26 августа. С требованием отменить регистрацию кандидатов в суды обращаются не только их конкуренты, но и сами избиркомы муниципалитетов. В «Пискаревке» муниципальная избирательная комиссия, например, посчитала плагиатом упоминание названия партии «Единая Россия», которое на своей странице во «ВКонтакте» допустил кандидат от «Справедливой России» Федор Кушнаренко.