«Наелся там фукусимских крабов!» Архангельские власти заявили, что цезий-137 попал в организм врача не из-за взрыва ракеты

Правительство Архангельской области отчиталось об исследовании ста десяти специалистов, которых задействовали в работе с пострадавшими при взрыве на военном полигоне под Северодвинском. Ни в одном случае не выявили радиоактивного загрязнения одежды или поверхности тела, также не зафиксировано скопления радионуклидов.

«Вместе с тем у одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе», — сообщает пресс-служба правительства Архангельской области 23 августа.

По заключению специалистов Федерального медико-биологического агентства России, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. «С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что врачей Архангельской областной больницы не предупредили о заражении пациентов радиацией. Сотрудники ФСБ якобы заставили дать подписку о неразглашении тех медиков, которые непосредственно работали с пострадавшими при взрыве.

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Один из врачей рассказал «Медузе», что у его коллеги в медцентре имени А. И. Бурназяна выявили цезий.

«В медцентре его спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Он стал перечислять, где путешествовал в последние годы, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему сказали, что там, где Таиланд, там и Япония: "Ты просто наелся там фукусимских крабов!"», — отметил медик.