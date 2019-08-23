«Наелся там фукусимских крабов!» Архангельские власти заявили, что цезий-137 попал в организм врача не из-за взрыва ракеты
Правительство Архангельской области отчиталось об исследовании ста десяти специалистов, которых задействовали в работе с пострадавшими при взрыве на военном полигоне под Северодвинском. Ни в одном случае не выявили радиоактивного загрязнения одежды или поверхности тела, также не зафиксировано скопления радионуклидов.
«Вместе с тем у одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе», — сообщает пресс-служба правительства Архангельской области 23 августа.
По заключению специалистов Федерального медико-биологического агентства России, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. «С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что врачей Архангельской областной больницы не предупредили о заражении пациентов радиацией. Сотрудники ФСБ якобы заставили дать подписку о неразглашении тех медиков, которые непосредственно работали с пострадавшими при взрыве.
Один из врачей рассказал «Медузе», что у его коллеги в медцентре имени А. И. Бурназяна выявили цезий.
«В медцентре его спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Он стал перечислять, где путешествовал в последние годы, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему сказали, что там, где Таиланд, там и Япония: "Ты просто наелся там фукусимских крабов!"», — отметил медик.
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.
Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале "Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут".