Байкер из Москвы не доехал до Петербурга. Он погиб между фурами под Ям-Ижорой

Смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух большегрузов утром 23 августа собрало почти 6-километровую пробку на Московском шоссе в Тосненском районе Ленобласти. Транспорт пропускают по одной полосе.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 11:17 на 670-м километре трассы М-10 «Россия», в Тельмановском сельском поселении, не доезжая Ям-Ижоры. По предварительной информации, 29-летний мотоциклист, двигаясь в сторону Петербурга, попытался проскочить между двумя грузовиками, но столкнулся с одним из них и попал под второй.

От полученных травм байкер скончался на месте.

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Как сообщают в группе «Мотосолидарность», погибший ехал из Москвы в Петербург с другом на двух мотоциклах. Второй байкер успел проскочить. По предварительным данным, он не пострадал, но со слов других мотоциклистов, находится в шоковом состоянии.

«Сказал, что ехали не быстро, фуры «открыли коридор», он поехал первый, второй за ним, в этот момент коридор стал сужаться, первый добавил газа, выскочил, второй не успел», – пишет участница группы Elen.

Из-за ДТП движение по трассе ограничено и временно осуществляется по левой полосе, сообщают в ГИБДД. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга в настоящее время тянется почти на 6 километров. В направлении Москвы пробка начинается от Ям-Ижоры.