Выходные в Финляндии 24-25 августа: надувной лабиринт, ралли-кросс и островной джаз

В этот уик-энд фестиваль искусств в Хельсинки представит хореографические работы Форсайта, «Кольцо нибелунга» Вагнера для детей и «Карнавал животных» Сен-Санса в защиту природы. В Иматре будут отмечать День города, в Лаппеенранте устроят бесплатный концерт, а в Тампере пройдет ярмарка ведущих финских дизайнеров.

AKK/Toni Ollikainen

В выходные в Финляндии ожидается от +15 до +20 градусов Цельсия. В субботу дожди пройдут в центральной части страны, а в воскресенье осадки переместятся на север Суоми.

В Хельсинки продолжается масштабный фестиваль искусств Helsingin Juhlaviikot. В пятницу, 23 августа, можно попасть на «Тихий вечер танца» Уильяма Форсайта, премьера которого состоялась в лондонском театре Sadler’s Wells. В программе будут представлены две новые работы — Epilogue и Seventeen/ One, обновленные балеты Dialogue (DUO2015) и Catalogue (Second Edition), а также сочинение Prologue. Некоторые из них действительно «тихие»: исполняются без музыки, а танцовщики привлекают внимание не только пластикой, но и яркой обувью и цветными резиновыми перчатками.

В субботу в Доме музыки покажут «Кольцо нибелунга» для детей: четыре масштабные оперы Вагнера уместятся всего лишь в два часа.

В воскресенье в шатре Huvila устроят семейный праздник, посвященный Веселому Жуку, герою популярного финского мультсериала. Завершится программа весёлой дискотекой. Билеты стоят от 17,50 евро.

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Шокирующей историей об отношениях современного человека и природы станет исполнение «Карнавала животных» Камиля Сен-Санса. Результат сотрудничества музыкантов и Greenpeace можно увидеть 25 августа за 22,50-35 евро.

До 25 августа можно успеть посмотреть инсталляцию Arboria, созданную английским коллективом Architects of Air. На площади Кансалайстори под куполом расположился надувной лабиринт, напоминающий сплетение ветвей. Побродить по нему можно бесплатно.

Бесплатные концерты в столичных кафе и ресторанах пройдут в рамках мероприятия Art goes Kapakka. Расписание выступлений можно найти на сайте.

На острове Суоменлинна в субботу завершается музыкальный фестиваль Viapori Jazz. Совместить посещение старинной крепости 18 века, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно, например, с просмотром танцевальных интерпретаций псалмов балериной Минны Тервамяки в церкви Суоменлинны (билеты стоят 30 евро).

В Городском музее Хельсинки 24 августа пройдёт бесплатная экскурсия на русском языке. Начало в 14:00. В выходные музей работает с 11 до 17 часов, а вход туда всегда свободный.

В Лаппеенранте в эти выходные заканчивается сезон экскурсий на паровозике. Он отправляется от Песчаного замка, а далее маршрут проходит по крепости, центру города и берегу озера Сайма. Билет для взрослых стоит 6 евро, для детей – 2 евро.

В воскресенье в летнем театре крепости Лаппеенранты в 16:00 начнется бесплатный концерт народной музыки, а в 18 часов устроят танцы.

В Иматре 24 августа будут праздновать день рождения города. На улице Koskenparras с полудня и до позднего вечера будут выступать танцевальные и музыкальные группы. В Рыболовном парке Иматры с 9:00 до 10:30 пройдут соревнования для детей до 12 лет по ловле рыбы.

В Дом-музей промышленных рабочих (Ritikanranta, Taimenkuja 7) в этот день сделают бесплатный вход. Музей работает с 11 до 17 часов. С 9 до 12 часов можно будет попасть на дамбу Иматры, а в 18 состоится торжественный пуск воды на порогах Иматранкоски.

В Коуволе в субботу закрывает сезон луна-парк Тюккимяки. Аттракционы будут работать с 12 до 22 часов, в 18 начнется праздничный концерт, а завершится вечер красочным салютом.

А на автодроме Тюккимяки 24-25 августа пройдет чемпионат по ралли-кроссу Rallicross SM & RallyX Nordic. Билеты на гонки стоят от 15 евро.

В Тампере стартовала неделя архитектуры и дизайна. 25 августа состоится Дизайнерская ярмарка, на которой соберутся более 70 дизайнерских компаний со всей Финляндии. Там будет представлены предметы интерьера, одежда и аксессуары. Вход свободный.

Также в субботу в Тампере будут отмечать 140-летие церкви Финлейсон. Праздник для всей семьи с играми, танцами и музыкой продлится с 11 до 17 часов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»