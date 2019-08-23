«Деньги бесследно исчезают со счета»: клиенты Райффайзенбанка жалуются на двойные списания

Клиенты Райффайзенбанка жалуются на дублирование операций, которые прошли по карте в воскресенье.

«Их по звонку отменили, но в четверг деньги стали по этим же операциям бесследно исчезать со счета, уже без смс-уведомления о повторных списаниях», – рассказала 23 августа пострадавшая читательница «Фонтанки».

В пресс-службе Райффайзенбанка подтвердили — проблема существует.

«Некорректное отражение баланса на картах в ряде случаев связано с операциями, которые клиенты совершали в воскресенье. Мы рассматриваем каждый такой случай в индивидуальном порядке. Всем клиентам, у кого будут выявлены расхождения в балансах, мы внесем необходимые корректировки», – пообещали в кредитном учреждении.

Напомним, что 18 августа Райффайзенбанк предупреждал клиентов о приостановке операций из-за «технических работ».